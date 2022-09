Ci sono segnalazioni secondo cui ancora non funziona la Carta del docente 2022 oggi 15 dicembre, alla luce delle segnalazioni del pubblico. Alla luce delle aspettative di tanti insegnanti, convinti di poter sfruttare il credito aggiornato sulla carta a partire da questo giovedì, si rendono necessari ulteriori chiarimenti per tutti. Gli stessi che ho provato a portare alla vostra attenzione durante lo scorso fine settimana con un altro articolo. Già, perché la data di cui tanto si parla da un po’ di tempo a questa parte era un semplice riferimento temporale per coloro che si pongono quesiti in merito.

Ulteriori precisazioni sulla Carta del docente che non funziona oggi 15 settembre in Italia

Insomma, nessuno ha mai detto che la Carta del docente 2022 sarebbe stata attiva dalla mezzanotte del 15 settembre, per intenderci. Questo, in risposta a coloro che pensavano ad una timeline precise. Come riportiamo da giorni, si tratta di un termine generico, che negli ultimi anni ha fatto registrare un ripristino del servizio tra il 14 ed il 16 settembre. In alcune circostanze, poi, siamo arrivati addirittura tra il 20 ed il 21 del mese. Insomma, occorre pazientare ancora un po’, in attesa che la situazione possa sbloccarsi una volta per tutte in relazione a coloro che hanno delle spese in programma a breve termine.

Dunque, situazione in continuo divenire, con la convinzione che nel giro di pochi giorni, se non ore, la situazione dovrebbe sbloccarsi una volta per tutte qui in Italia. Del resto, la finestra temporale, pur non consegnandoci una data precisa, resta abbastanza ristretta. Tutti segnali che ci fanno essere fiduciosi sul fatto che entro il prossimo fine settimana si possa nuovamente utilizzare la Carta del docente.

Occhio dunque alla Carta del docente che non funziona, in quanto la questione pare sia in via di risoluzione.