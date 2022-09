Dal 15 novembre arriveranno altre rimodulazioni Vodafone per la linea fissa, con un aumento del canone mensile di 1,99 euro. Come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, non abbiamo modo di divulgarvi l’elenco delle offerte interessate, i cui clienti verranno comunque legittimamente informati con un avviso in fattura a partire proprio dal 15 settembre. Parliamo delle stesse rimodulazioni Vodafone che hanno colpito altri utenti del gestore rosso dalla giornata odierna (se ne era parlato nelle comunicazioni diffuse in fattura dal 14 luglio, che magari qualcuno di voi avrà anche ricevuto).

L’operatore telefonico fa sapere che tali modifiche unilaterali del contratto sono state rese necessarie per continuare ad investire sulla rete, così da offrire sempre servizi di massima qualità. Vi ricordiamo che chi non volesse accettare le suddette rimodulazioni Vodafone avrà l’opportunità di recedere dal contratto senza penali o costi di disattivazione, come specificato dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche (a patto di farne richiesta entro 70 giorni dalla data di emissione della fattura e specificando nella causale del recesso ‘modifica delle condizioni contrattuali’).

Il recesso potrà essere inviato a mezzo PEC all’indirizzo ‘disdette@vodafone.pec.it’, tramite raccomandata A/R a “Servizio Clienti Vodafone, casella postale 190 10015 Ivrea, Torino”, chiamando il servizio clienti 190, compilando l’apposito modulo nei negozi Vodafone o mediante la relativa pagina sul sito ufficiale del gestore rosso. Nel caso in cui stiate ancora pagando la rateizzazione di un dispositivo o dei costi di attivazione della vostra offerta, potrete chiedere di saldare le rate residue in un’unica soluzione o di continuare a pagarle con la stessa cadenza e metodo di pagamento che stavate utilizzando fino a questo momento. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

