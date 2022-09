Sta prendendo piede sui social, in particolare all’interno di gruppo Facebook di Frattamaggiore, la notizia secondo cui il figlio di Insigne avrebbe perso la vita ancor prima di nascere. Una vicenda orribile, ma che al momento non possiamo ancora considerare ufficiale, visto che la famiglia ha chiesto privacy e rispetto dopo che il giocatore ha smesso di allenarsi per non precisati problemi in famiglia. Anche il suo nuovo compagno di squadra a Toronto, Mimmo Criscito, non sta giocando per stare vicino a Lorenzo. Dettaglio, questo, che ha fatto percepire immediatamente una certa gravità della situazione.

Chiarimenti sulle voci riguardanti le sorti del figlio di Insigne prima del parto a Toronto

Il punto oggi è diverso. Se da un lato si prende atto delle indiscrezioni che gravitano attorno al figlio di Insigne (la notizia relativa alla moglie in attesa del terzo figlio era nota al momento della sua partenza per Toronto), allo stesso tempo l’invito al momento è sempre lo stesso. Alla luce della volontà della famiglia e di mancate note ufficiali sotto questo punto di vista, alimentare rumors che per forza di cose ora come ora non possono essere verificati rappresenta solo una mancanza di rispetto nei confronti del calciatore.

Come riportato in questi giorni con un altro articolo, è impossibile sbilanciarsi su quanto avvenuto di recente. Certo, la notizia del suo stop ha creato subito un certo allarmismo, a maggior ragione dopo aver appreso il dettaglio su Criscito, ma è giusto che eventuali annunci giungano solo dal diretto interessato. Sperando ovviamente che le voci di queste ore non si rivelino veritiere. Un freno, però, va dato, anche perché determinate ipotesi sui social nel giro di poche ore diventano vere e proprie certezze.

Insomma, diamoci un taglio sulle voci relative al figlio di Insigne, nella speranza che tutto possa volgere almeglio.

