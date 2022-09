WhatsApp è usato per comunicare con diversi utenti e spesso tra questi si può instaurare una conversazione privata che non si ha intenzione di mostrare a nessuno. Una chat insomma può iniziare ad avere un valore importante da tenere assolutamente per sé, ma com’è possibile nasconderla? Sappiamo come esistano diversi trucchi WhatsApp che permettono di mantenere la privacy ai massimi livelli ed anche in questo caso con dei semplici passaggi si può nascondere una chat privata.

Tutti i consigli del caso per nascondere le chat importanti di WhatsApp oggi stesso e senza aggiornamenti

Altre dritte, dunque, dopo la storia degli screenshot indesiderati trattata di recente.

Le motivazioni che spingono alcuni utenti a non voler far sapere con chi si parla sono svariate, ma spesso c’è comunque il pericolo di venire scoperti se si lascia per un attimo lo smartphone incustodito o sbadatamente la conversazione rimane aperta e così via. Non è insomma inusuale che occhi indiscreti possano entrare nelle chat private, ma attraverso questo trucco WhatsApp si può nascondere la conversazione in tutta tranquillità, senza essere scoperti.

Non è una funzione molto utilizzata, probabilmente in molti non ne sono nemmeno a conoscenza, ma esiste e può cambiare il modo di comunicare di diversi utenti. Quello che bisogna fare per tenere nascosta una chat privata su WhatsApp è recarsi sulla conversazione che si ha intenzione di rendere invisibile, qui ci sono diverse funzioni che possono essere attivate, tra cui “Archivia chat”. Appena si cliccherà su questa funzione, ecco che magicamente la conversazione sparirà dalla home di WhatsApp e si ritroverà ad essere semplicemente spostata in archivio.

Quello che bisognerà fare per comunicare con l’utente di cui si è nascosta la chat è entrare in archivio ed iniziare nuovamente la conversazione. Dalla schermata principale di WhatsApp non sarà però mai visibile questa chat. Se poi si ha intenzione invece di ripristinarla, basterà recarsi nelle impostazioni, cliccare su “chat” e poi su chat archiviate ed ecco che si avrà modo di rigenerarla. Un semplice trucco WhatsApp che in pochi conoscevano, ma che può avere un’utilità importante per alcuni utenti.

