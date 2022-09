Si fanno sempre più insistenti le voci secondo le quali i Samsung Galaxy, in futuro, potranno non avere tasti fisici come quelli del volume o dell’accensione. Non è la prima volta che si parla di questo progetto ma ora è stato rilanciato da un informatore noto su Twitter come @OreXda. Non c’è tuttavia nessun pericolo sul fatto che la tecnologia arrivi a brevissimo, semmai solo fra più di un paio di anni.

Nel tempo, sono stati scovati una serie di brevetti della stessa Samsung con protagonisti proprio dei device con senza pulsanti fisici ai lati come in nessun’altra parte. Tramite una speciale tecnologia software (fin qui non dettagliata), il produttore sarebbe in grado di trasferire i comandi al di sotto della scocca e comunque ai lati del display.

Per quanto si parli di questa possibilità come di cosa certa nel tweet in chiusura articolo, è anche vero che il rilascio di un Samsung Galaxy di questo tipo non sarebbe proprio dietro l’angolo. Si ipotizza un lancio del genere non prima del 2025, in concomitanza dell’uscita dei presunti Samsung Galaxy S23. Non ci sarebbe spazio per una progettazione così innovativa né con il Galaxy S23, né con i Galaxy Z Fold / Flip 5 del prossimo anno ma neanche per la generazione successiva dunque.

C’è da dire ancora altro sui possibili Samsung Galaxy senza tasti fisici, In un primo momento, la sperimentazione tecnologica potrebbe riguardare solo i dispositivi lanciati in Sud Corea, cioè la madrepatria di Samsung appunto. I modelli sarebbero esclusivi per KT Corporation, ossia il secondo vettore wireless più grande del paese. Insomma, probabilmente prima di vedere un dispositivo siffatto ne passerà acqua sotto i ponti, pure perché una tecnologia così sperimentale andrà testata in ogni sua forma per evitare malfunzionamenti. Poi chissà, se a seguire, altri brand andranno per la stessa strada.

