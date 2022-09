Salvini difende Laura Pausini sui social. La cantante di Solarolo rifiuta di cantare Bella Ciao in Spagna, ospite con i giudici di La Voz in un noto programma TV. Il motivo di tale richiesta non aveva nulla a che fare con ideologie politiche, piuttosto con il boom che la canzone italiana ha avuto in Spagna in seguito al successo di La Casa di Carta, inserita nell’ultima stagione della serie TV.

Scoppia la polemica in Italia e sui social non si parla d’altro. La Pausini divide: c’è chi la difende per la scelta coraggiosa in diretta TV e chi prende le distanze dalla sua decisione. Avrebbe potuto cantarla senza troppe polemiche, oppure no. Si discute quindi sul significato di Bella Ciao e su cosa avrebbe rappresentato oggi averne un video con la voce e con il volto di Laura Pausini, una delle cantanti più apprezzate nel mondo.

Bella Ciao è una canzone politica o no? Questo il punto. C’è chi ne mette in risalto il carattere puramente antifascista e chi la interpreta come un inno politico che avrebbe condannato la Pausini alla gogna mediatica. In ogni caso, è andata così lo stesso.

Tra coloro che prendono le difese di Laura Pausini c’è anche un personaggio inaspettato: Matteo Salvini. Il politico italiano, noto per essere a capo della Lega Nord, ha cinguettato su Twitter a favore della cantante. Salvini difende Laura Pausini scrivendo un post in cui spiega di stimarla. “Stima per Laura Pausini, Bella Ciao”, le sue parole nel condivide lo screenshot di un articolo del Corriere della Sera.

E ora c’è chi le chiede di prendere le distanze anche dalla Lega.

Continua a leggere su optimagazine.com.