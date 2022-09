Quando inizia Amici 2022? C’è una data. Con il ritorno a scuola degli studenti italiani, tornano a scuola anche i concorrenti di Amici di Maria De Filippi. Il primo appuntamento di settembre è quello che prevede la formazione della classe di canto e di ballo. Due infatti sono le categoria confermate anche per la nuova edizione: Amici resta sulla disciplina del ballo e su quella del canto, concentrando le sue selezioni su cantanti e ballerini.

Quando inizia Amici 2022? Ormai è tutto pronto, o quasi, per la prima puntata del programma di Maria De Filippi che ci terrà compagnia su Mediaset fino alla prossima primavera inoltrata. Nel mese di maggio 2023 scopriremo chi erediterà la coppa del vincitore da quello in carica, Luigi Strangis, cantante. Intanto è attesa la prima puntata, quella che porterà a svelare i protagonisti dell’edizione 2022/2023.

L’appuntamento su Canale 5 è per domenica 18 settembre alle 14.00. Scopriremo in quel momento i nuovi allievi di canto e di ballo del programma, dalla voce di Maria De Filippi che annuncerà la formazione della classe. Ma non temete, aspiranti concorrenti del talent show: i casting sono ancora aperti e c’è sempre tempo per sfidare i titolari e per tentare di strappare un banco, almeno fino alla fine dell’anno.

I docenti di Amici 2022

Chi saranno i docenti di Amici 2022? Si attendono annunci ufficiali da parte della produzione, non ancora pervenuti. Confermati, alla data odierna, sembrano essere Raimondo Todaro, Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Certo è anche che Veronica Peparini e Anna Pettinelli non siano più nel cast di docenti di Amici di Maria De Filippi. A sostituire Anna Pettinelli ci sarà Arisa, per lei un gradito ritorno in cattedra. Veronica Peparini dovrebbe essere invece sostituita da Emanuel Lo.

Ne sapremo di più domenica 18 settembre.