Arrivano nuovi indizi in queste ore, per quanto riguarda il Samsung Galaxy S23 e la sua data di uscita. Nonostante dal produttore coreano non siano ancora arrivate notizie ufficiali sotto questo punto di vista, è importante prendere in esame alcuni segnali che in realtà ci dicono più di quanto si possa immaginare. Dopo esserci soffermati sulla questione fotocamera nei giorni scorsi, come avete riscontrato con altro approfondimento, tutti i discorsi di oggi 14 settembre ruotano attorno alla batteria e ai singoli prodotti che verranno montati su ciascun modelli di questa serie.

Cosa sappiamo sulla data di uscita del Samsung Galaxy S23 grazie ai dettagli riguardanti la batteria

Allo stato attuale, quali sono le informazioni in nostro possesso per quanto concerne la data di uscita del Samsung Galaxy S23? Come riportato da SamMobile, tutto nasce da un contributo di Safety Korea, vale a dire un’agenzia sudcoreana che certifica le batterie. La stessa che nel corso degli ultimi giorni ha avuto l’incarico di certificare la batteria del Galaxy S23+. Proprio su questo punto verte il primo confronto rispetto al Samsung Galaxy S22+, che è stata certificata a settembre 2021. Insomma, il produttore coreano potrebbe aver rispettato la sua solita tabella di marcia.

Quanto riportato questa mattina, infatti, potrebbe significare che la serie dei Samsung Galaxy S23 abbia tutte le carte in regola per essere lanciata a febbraio 2023. Stando a quanto raccolto in mattinata, l’immagine che ritrae la batteria è piuttosto sfocata e il testo stampato sulla stessa appare illeggibile. Per questa ragione, non conosciamo ancora la capacità della batteria del Galaxy S23+.

La sensazione è che il produttore asiatico decida di non modificare di molto la capacità della batteria del Samsung Galaxy S23 rispetto a quella dei Galaxy S22, se non altro perché i miglioramenti dell’efficienza energetica dello Snapdragon 8 Gen 2 e del pannello OLED potrebbero essere sufficienti. Che ne pensate?

