Non si vede ancora la fine dei problemi Instagram con l’ultimo accesso: questo non funziona perché non risulta visibile per un discreto numero di utenti, dopo svariati giorni ormai. In un precedente approfondimento, era stato già chiarito che un nuovo aggiornamento avrebbe potuto cambiare le cose: giunto l’update, tuttavia, nulla è cambiato e l’anomalia perdura.

Focalizziamoci di nuovo sull’anomalia. I problemi con l’ultimo accesso Instagram sono diffusi oramai da giorni, con l’importante informazione non visibile soprattutto per i possessori di iPhone. A questa sostanziale anomalia, si sono aggiunte anche delle difficoltà relative alle storie e pure all’accesso all’applicazione social, anche se in un numero davvero ridotto di casi.

L’aggiornamento 262.0 di Instagram è giunto per gli iPhone nella giornata di oggi 14 settembre, con l’obiettivo (dichiarato nel changelog degli sviluppatori) di risolvere una serie di bug e di difficoltà. Per quanto non espressamente dichiarata, in molti speravano che l’anomalia dell’ultimo accesso non visibile scomparisse del tutto dopo l’adeguamento. Nulla da fare però e chi aveva già delle difficoltà, purtroppo, continua a sperimentarle anche ora. A niente sono valsi pure i tentativi di cancellazione dell’app e della sua nuova installazione da zero con la versione più attuale, scaricata dallo store.

Data la speranza odierna appena disattesa, è davvero difficile preventivare quando si potrà tornare alla normalità proprio con il social e la sua versione via app (in particolare per gli iPhone) Non sappiamo se i problemi con l’ultimo accesso Instagram sono ancora in fase di analisi da parte del team di esperti della piattaforma ma la cosa sarebbe auspicabile per consentire a tutti di continuare ad utilizzare il servizio come al solito, senza più alcun bug e anomalia di troppo. Naturalmente, sulle nostre pagine, non mancheranno eventuali aggiornamenti sul tema non appena disponibili.

