Gli esercizi di forza sono una parte fondamentale per un allenamento completo. Sono utili sia per tonificare la muscolatura che per combattere gli effetti dell’invecchiamento. Per questo tipo di esercizi pensiamo subito ai pesi, come i manubri o il bilanciere. Ma tra gli strumenti per allenare la forza si stanno diffondendo sempre di più le bande elastiche. In base al loro spessore sono in grado di opporre più o meno resistenza alla trazione.



Ma quale strumento è più efficace? E a chi è più indicato uno piuttosto che l’altro?

Cerchiamo di fare chiarezza.

Perché utilizzare i pesi?

Sono lo strumento preferito da chi vuole sviluppare la massa muscolare. Per chi ha questo tipo di obiettivo risultano anche i più adeguati, poiché consentono di scegliere un livello di difficoltà basato sulle proprie capacità e di incrementare progressivamente il carico. Tra i vantaggi dei pesi liberi c’è la resistenza fissa. Le bande elastiche oppongono una resistenza maggiore quando vengono tirate con più forza. Con i pesi, invece, è possibile misurare più rapidamente lo sforzo muscolare profuso per completare l’esercizio e quindi gestire meglio il proprio piano di allenamento. La praticità è un altro dei vantaggi dei pesi liberi, dato che per essere utilizzati non è necessario alcun altro attrezzo di supporto. Inoltre i pesi non tendono a logorarsi nel tempo, a differenza delle fasce elastiche che tendono ad allentarsi o a spezzarsi.

Perché scegliere le bande elastiche?

Sono l’alternativa migliore ai pesi per allenamenti di forza, particolarmente adatta alle persone che non hanno un fisico particolarmente allenato, a chi ha subito danni articolari o è sottoposto a qualche terapia riabilitativa. Le bande risultano più sicure dei pesi, soprattutto per i meno esperti, perché hanno meno ripercussioni sulle articolazioni e sulla colonna vertebrale. Gli elastici sono più leggeri e facili da trasportare. Quindi se si è spesso in viaggio per lavoro, o se in vacanza non si vuole rinunciare ad allenarsi, possono essere riposti tranquillamente in valigia, oppure in una borsa se si decide di fare degli esercizi in un parco. Allenandosi con le bande elastiche si utilizzano diversi gruppi muscolari contemporaneamente. Ad esempio in un allenamento degli arti superiori possiamo utilizzare quelli inferiori per opporre resistenza. In questo modo si sviluppano anche equilibrio e coordinazione.

In conclusione possiamo affermare che sia lavorare coi pesi che con le bande elastiche è molto utile per allenare i muscoli. Ciascun attrezzo ha dei vantaggi specifici che li rendono più adatti a determinate persone. E’ da sottolineare uno strumento non esclude l’altro, anzi abbinare esercizi coi pesi ad altri con le bande elastiche può rendere l’allenamento ancora più efficace. E’ comunque sempre consigliabile consultare un personale trainer esperto per scegliere il tipo di allenamento da praticare.