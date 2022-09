Con l’arrivo sul mercato dell‘iPhone 14, ecco come ci sia la possibilità di sfruttare sconti super interessanti che riguardano l’iPhone 13, un top di gamma che siamo sicuri sarà acquisto ancora con continuità dagli appassionati del mondo Apple. A tal proposito, quest’oggi, c’è un’offerta alquanto allettante su Amazon che riguarda l’iPhone 13 da 128GB di memoria interna e di colore Galassia. Parliamo del modello base di questa famiglia di flagship che punta su uno sconto da non sottovalutare e che potrà far gola a tanti utenti desiderosi di averlo tra le mani.

Tutto quello che dobbiamo sapere sulla nuova offerta per iPhone 13 su Amazon oggi

Ancora un’occasione, dunque, dopo quella di inizio settimana. Questo iPhone 13 da 128GB e di colore Galassia si ritrova scontato del 16% e considerando come il prezzo iniziale fosse di 939 euro, ecco come il costo finale sarà invece di 787 euro. Un bel risparmio che non può di certo passare in secondo piano, anche se bisogna attendere qualche settimana prima di averlo tra le mani. Se non si ha urgenza di avere a disposizione questo iPhone 13, l’offerta odierna di Amazon può essere considerata la migliore in circolazione.

Offerta Apple iPhone 13 (128 GB) - Galassia Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

Per ora infatti sul famoso sito di e-commerce non c’è disponibilità immediata, ciò significa che la spedizione non avverrà al momento dell’acquisto, ma quando ritornerà ad essere disponibile. Per averlo a casa si dovrà attendere anche il 6 o 7 ottobre. L’altro aspetto positivo dell’acquisto di questo iPhone 13 su Amazon è che si ha modo di pagarlo a rate grazie a Cofidis, rendendo in questo modo la spesa finale più leggera. Vediamo a questo punto quali sono le caratteristiche di spicco di questo iPhone 13 da 128GB di memoria interna e di colore Galassia.

Parliamo di un dispositivo avente un display Super Retina XDR da 6,1 pollici e che può contare su un comparto fotografico di ultima generazione grazie alla presenza di un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision e di una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. L’iPhone 13 si ritrova con il processore A15 Bionic, può contare sul 5G e sulla resistenza all’acqua ed alla polvere.

