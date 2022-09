C’è un buon numero di nuove emoji in arrivo per i dispositivi Samsung, Xiaomi e per tutti i brand che utilizzano il sistema operativo Android. Il colosso di Mountain View ha fatto sapere che, a seguito della pubblicazione da parte dell’Unicode Consortium della versione Unicode 15.0, ulteriori 31 nuove emoticon saranno messe a disposizione degli utenti ben presto.

Nel giro di qualche mese, promette Google, tutti gli utenti in possesso di un dispositivo Android dei vari brand potranno esprimere i propri contenuti proprio con le nuove emoji. Queste ultime arriveranno appunto in una quantità di circa 3 decine e dovrebbero includere un’ala, una mano sinistra e destr, una faccia tremante ma anche un maiale che vola, lo zenzero, un asino, un alce, un’oca, una medusa, un baccello di pisello. Non mancano neppure dei nuovi colori del cuore con nuance speciali per il rosa pallido, il grigio e ancora l’azzurro.

Per quanto riguarda la tempistica esatta di rilascio delle nuove emoji WhatsApp, Google ha individuato la finestra temporale di inizio 2023 per la disponibilità delle nuove soluzioni. Probabilmente la tabella di marcia potrebbe anche variare da produttore a produttore (almeno di poco). Dunque potrebbe capitare che un utente Xiaomi riceva per primo le novità rispetto ad uno Samsung o viceversa.

Con le nuove emoji segnalate in questo approfondimento, le emoticon associate agli smartphone con OS Android diventano ben 3.664. La possibilità di comunicare proprio con le emoticon è sempre più ampia e non ci sono dunque limiti allo scambio delle note icone. Sempre in queste ore, Google fa sapere che grazie alla nuova funzionalità Emoji Kitchen ora di potranno anche personalizzare le emoji animate, con un paio di click. Ad esempio, selezionando un limone giallo e il cuore verde si potrà ottenere la combinazione delle due cose e dunque un lime; ancora, associando le labbra rosse con un cuore nero, si potrà visualizzare una nuova impronta scura e così via dicendo.

Continua a leggere su optimagazine.com