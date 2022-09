NCIS 20, dopo il traumatico addio a Gibbs, potrebbe rivelarsi una stagione più leggera dal punto di vista delle relazioni tra i personaggi: almeno in un caso, infatti, da parte degli sceneggiatori c’è la volontà di mettere in scena ed esplorare una storia d’amore che parte all’insegna della serenità.

Sicuramente troverà molto spazio in NCIS 20 la storia in erba tra l’agente speciale Knight e il dottor Jimmy Palmer, che però sarà gestita in modo molto diverso rispetto alle precedenti storyline di Tony e Ziva e Torres e Bishop: stavolta non si tirerà per le lunghe nel tentativo di rendere la storia agognata e per questo interessante, ma si proverà a raccontare un rapporto che nasce nella quotidianità di un ambiente professionale.

Lo ha preannunciato, parlando di NCIS 20 in vista del debutto su CBS il 20 settembre, lo showrunner Steven Binder, intervistato da TvLine:

Questo è qualcosa che abbiamo creato dal nulla. Non volevamo percorrere la stessa strada percorsa prima. Invece, volevamo che si svolgesse in modo più realistico: due persone al lavoro, che provano davvero dei sentimenti l’una verso l’altra e non sono così timide al riguardo.

Binder vuole che NCIS 20 racconti dunque un rapporto maturo tra due adulti esplicitamente interessati l’uno all’altra, mentre nelle storie precedenti il comune denominatore era la negazione del sentimento reciproco: “Ci giocavamo di tanto in tanto e non facevamo mai niente. I fan lo sanno bene! Ma qui stiamo cercando di fare qualcosa che sia realistico per il tempo e il luogo in cui viviamo e, come nota a margine, sia anche divertente” ha raccontato lo showrunner. Il primo bacio tra Jimmy e Jess c’è già stato nel finale della stagione 19 ed ora è tempo di approfondire la cosa.

Avranno delle esitazioni, in base alla loro personalità, ma c’è molto da esplorare quando metti al microscopio la nascita di una relazione: la timidezza, l’imbarazzo, come Jimmy sia stato fuori dai giochi per un po’, come immagini Knight sia stata corteggiata. Stiamo davvero cercando di esplorare il divertimento di ogni momento. “Tutto sommato, l’ho chiamata ‘la stagione dell’amore’. Quindi potremmo vedere accadere un sacco di cose, con un sacco di nostri personaggi.

A questo proposito NCIS 20 si contraddistinguerà per un focus specifico sui singoli personaggi, dedicando a ciascuno di essi episodi che approfondiranno aspetti della loro vita al di là della professione, aggiunge Binder.

Concentrerà davvero ogni episodio su uno dei nostri personaggi. Questa volta ci stiamo davvero appoggiando ai nostri personaggi e ci stiamo concentrando su episodi completi. Ad esempio la moglie di Parker, portarla nella storia all’improvviso apre una porta per una prospettiva completamente nuova su quel personaggio e su come interagisce con le persone. Un altro buon esempio è il personaggio di Fornell interpretato da Joe Spano. Abbiamo macinato miglia e miglia di storie da quell’episodio in cui si è presentato come un antagonista di Gibbs, e ora fa parte del tessuto dello spettacolo. Vedremo McGee come un agente, ma è anche un papà, quindi faremo un episodio incentrato sul suo essere papà, il che dovrebbe essere divertente.

Continua a leggere su optimagazine.com