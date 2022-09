Miley Cyrus è stata denunciata per violazione del copyright dopo un post pubblicato su Instagram. A fare causa alla popstar è il fotografo Robert Barbera, che venerdì 9 settembre ha depositato una denuncia presso il tribunale federale della California.

Secondo il denunciante, come riporta Bloomberg Law, Miley Cyrus avrebbe violato il copyright in un post pubblicato nel febbraio 2021 in cui mostrava due fotografie che non erano di sua proprietà.

Il titolare delle immagini, lo stesso Robert Barbera, nel documento depositato in tribunale ha parlato di “uso inammissibile” con cui la popstar avrebbe “paralizzato, se non distrutto, le potenzialità di qualsiasi mercato per la fotografia”.

Nella sua violazione, quindi, Miley Cyrus avrebbe tratto profitto con un contenuto sul quale non avrebbe avuto diritti, accelerando le interazioni sul suo profilo e dunque ottenendo vantaggi per la promozione della sua musica.

Nella sua causa depositata, Barbera chiede che si tenga un processo dal quale ottenere un risarcimento per i danni subiti in termini di profitto. La redazione di Bloomberg Law ha tentato di mettersi in contatto con i rappresentanti di Miley Cyrus ma non ha ottenuto risposta.

Come ricostruisce NME, Robert Barbera ha trascorsi legali anche contro Dua Lipa, Ariana Grande e Justin Bieber. Contro Dua Lipa avrebbe intentato ben due cause, con le stesse motivazioni della denuncia depositata contro Miley Cyrus: l’utilizzo non autorizzato di fotografie su Instagram. Nel caso di Ariana Grande, le cause di Barbera sono state respinte per ben due volte.

Con Dua Lipa, inoltre, Barbera avrebbe tentato di trovare una soluzione al di fuori di ogni causa legale e con accordi di tipo informale, ma la comunicazione con la popstar – come Barbera riferisce – si sarebbe dispersa in lunghi tempi di risposta.

Miley Cyrus per il momento non ha rilasciato dichiarazioni sui canali social.

