Il dispositivo è venduto e spedito dall'e-commerce e, se siete clienti iscritti al servizio Prime, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi. Inoltre, avrete la possibilità di acquistarlo in due modalità di pagamento: in un'unica soluzione oppure in 12 rate mensili da 62,42 euro ognuna. Detto ciò, vediamo insieme quali sono i principali dettagli tecnici del device in questione.

Novità Apple iPhone 12 (128GB) - bianco Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

L’Apple iPhone 12, protagonista in questo articolo, presenta un display super retina XDR (lo stesso della versione Pro) da 6,1 pollici edge-to-edge, dotato di un contrasto incredibile e di una risoluzione superiore. E, grazie al Ceramic Shield, resiste quattro volte meglio ad eventuali cadute. Il device presenta una connettività 5G per garantire download velocissimi e streaming ad elevata qualità; integra un chip A14 Bionic, il più veloce che uno smartphone abbia mai avuto, e grazie al Neural Engine 16-core riesce ad elaborare miliardi di operazioni al secondo.

Quanto al comparto fotografico, l'Apple iPhone 12, presenta sul retro un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP, precisamente un ultra-grandangolare ed un grandangolo, con modalità Notte, Deep Fusion, Zoom ottico 2x, Smart HDR 3 e offre registrazioni video HDR a 4K in Dolby Vision fino a 30 fps; la fotocamera anteriore TrueDepth è da 12MP, anch'essa dotata di modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision fino a 30fps. Lo smartphone mostra una resistenza all'acqua di grado IP68, (profondità massima di 6 metri fino a 30 minuti) secondo lo standard IEC 60529, la migliore che ci sia nel settore.

