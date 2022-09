Nonostante siano passate solo poche settimane dal debutto dei Samsung Galaxy Watch 5 e Galaxy Watch 5 Pro, il produttore asiatico sta già lanciando il secondo aggiornamento software per gli indossabili. Come riportato da ‘SamMobile‘, l’upgrade offre correzioni di bug e migliora le prestazioni dei dispositivi. Tenete presente che l’upgrade di cui vi stiamo riferendo è relativo solo i modelli cellulari della serie dei Samsung Galaxy Watch 5 stanno raccogliendo questo aggiornamento.

L’ultimo aggiornamento è in arrivo con la versione software R9x5USQU1AVH6. I modelli Bluetooth hanno già ricevuto l’aggiornamento la scorsa settimana. Il log delle modifiche ufficiale non fa riferimento a novità specifiche, ma recita “fornisce miglioramenti delle prestazioni per il tuo dispositivo“. L’upgrade della serie Samsung Galaxy Watch 5 porta con sé correzioni di bug e miglioramenti delle prestazioni (cosa che verrà di certo accolta con grande entusiasmo dagli utenti che hanno deciso di puntare su questi wereable). Non bisogna, quindi, aspettarsi che alcuni dei bug minori presenti sugli orologi vengano risolti con l’aggiornamento. Potete aggiornare il dispositivo avviando l’app Galaxy Wearable sul telefono e cliccando su “Impostazioni orologio > Aggiornamento software > Scarica e installa” per verificare se sul dispositivo è disponibile il nuovo software.

Il colosso di Seul continuerà a rilasciare aggiornamenti per la serie dei Samsung Galaxy Watch 5. Ricordate che i dispositivi sono dotati di sensore di temperatura che non è ancora attivo (l’azienda asiatica potrebbe rilasciare un aggiornamento per attivare la funzionalità). È importante notare che gli ultimi smartwatch di Apple dispongono anche di un sensore di temperatura, quindi Samsung potrebbe attivare la funzione prima o poi. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

