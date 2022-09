Caterina Balivo crolla a picco. Un altro niente di fatto per la conduttrice che non riesce a trovare una sua collocazione all’interno della nuova stagione televisiva. Dopo il suo tentativo nella seconda serata di Rai2, Caterina Balivo ha preso le redini di Lingo un quiz del preserale di La7 ma senza molto successo.

La bella conduttrice si è presentata con tanto di baffi finti nella prima puntata facendo notare come spesso questo tipo di programmi siano destinati agli uomini e dicendosi convinta di poter lavorare con la sua squadra sistemando il tiro strada facendo, ma ci sarà davvero occasione di farlo? Lingo ha raccolto 138.000 spettatori, con uno share poco superiore all’1%, con la prima puntata mentre nella seconda tutto è crollato a livelli di emergenza.

In particolare, la seconda puntata di Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato 109.000 spettatori e un share dello 0.9%. Al momento la rete non ha commentato i risultati portati a casa da Caterina Balivo e nemmeno la diretta interessata ha detto qualcosa sui social dove anche oggi parlava di suo figlio e dei suoi consigli, cosa ne sarà della conduttrice se il suo programma fallirà miseramente?

Ancora è un po’ presto per parlare di cancellazione e possibili spostamenti e i fan sono pronti a sostenere Caterina Balivo anche se la conduttrice si è allontanata molto dal suo habitat e questo spesso può essere un rischio, la sua carriera può dirsi davvero finita? Dopo la rinuncia a Detto Fatto c’è stato poco niente per lei (se non polemiche) a livello di ascolti, scopriremo come finirà nelle prossime settimane.