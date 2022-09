Tale e Quale Show si prepara ad occupare il prime time del venerdì sera come di consueto ma questa volta Carlo Conti avrà una bella gatta da pelare. Chi ha seguito le novità sulla programmazione sa bene che alla fine la serie tv con Can Yaman e Francesca Chillemi prenderà il via il 30 settembre proprio nella serata che da sempre è occupata, con successo, da Carlo Conti e i suoi vip canterini almeno ad inizio stagione, come andrà a finire questo scontro?

I numerosi fan di Tale e Quale Show non possono far altro che dare fiducia a Carlo Conti e i suoi vip soprattutto alla luce del fatto che negli ultimi anni Rai1 ha portato a casa sempre il massimo risultato qualsiasi sia stato il suo competitor ma se contro Can Yaman tutto cambiasse?

Non è la prima volta che il fenomeno turco va in scena nel prime time di Canale5 ma non è mai riuscito a portare a casa la serata, le cose cambieranno con la nuova fiction che lo vede al fianco di Francesca Chillemi? Di certo non possiamo dire che questa volta Canale5 non abbia sponsorizzato bene il prodotto visto che c’è stata una grossa campagna social a favore di Viola come il Mare e che i due protagonisti sono stati addirittura ospiti all’ultimo Festival di Venezia con uno spazio dedicato alla fiction, questo basterà a mettere Carlo Conti in un angolo?

Siamo sicuri di no ma gli ascolti di Viola come il Mare dovrebbero essere comunque positivi anche se in questi giorni le polemiche hanno travolto l’attore turco per via della sua dizione e della sua espressione, le cose cambieranno con la messa in onda? Lo scopriremo solo il 30 settembre quando questo scontro di fuoco andrà in scena?