Esce venerdì 16 settembre Stai Bene Su Tutto di Luigi Strangis. Il nuovo singolo inedito del vincitore in carica di Amici di Maria De Filippi sarà disponibile in radio e nelle piattaforme digitali ed è già disponibile per il pre-save.

Il brano è prodotto da Simone Guzzino e consente all’ascoltatore di respirare l’energia e la spensieratezza dei vent’anni, tra feste il lunedì, balli lenti, rave alle sette di mattina, avventure in centro. C’è la voglia di vivere con spontaneità, essendo semplicemente sé stessi senza compromessi.

Stai Bene Su Tutto di Luigi Strangis arriva dopo il successo del tour estivo del cantante reduce dal trionfo dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi che lo ha portato al rilascio del disco d’esordio Strangis, certificato oro e contenente i brani presentati nel talent show Mediaset. Il nuovo brano apre la strada al prossimo progetto discografico dell’artista.

“Sono davvero molto felice che sia un brano pop rock a rappresentare questa nuova fase della mia musica. Spero vi piaccia e che pensiate anche voi che sta bene su tutto“, le parole di Luigi nell’annunciare il brano che infratterà i fan fino ai due live attesi nei club di Milano e Roma a novembre. Luigi si esibirà dal vivo il 16 novembre all’Alcatraz di Milano e il 20 novembre all’Atlantico di Roma.