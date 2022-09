Tra meno di un mese gli appassionati tech potranno acquistare l’ultimo arrivato della famiglia Google, lo smartphone Pixel 7: in occasione del lancio tornerà un’iniziativa commerciale già presentata lo scorso anno, ovvero le Google Original Chips. Il prodotto sarà rivisitato, a cominciare dal packaging che vede non più sacchetti ma scatole con colori che mettono in risalto le opzioni disponibili della nuova generazione di smartphone Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro, che sembra saranno disponibili nelle nuance cromatiche Obsidian, Lemongrass e Snow, Obsidian, Hazel e Snow.

Ci saranno delle novità anche per quanto riguarda i gusti che saranno Snow Cheese, Obsidian Pepper, Hazel Onion e Salty Lemon. Le scatole ricorderanno non solo la forma dello smartphone abbinato, ma anche il suo colore, quindi per il sapore Hazel Onion ecco la colorazione verde e oro, mentre lo Snow Cheese avrà una delicata opzione bianca e argento. Il gusto Salty Lemon mette in risalto l’aspetto della citronella, mentre la variante Obsidian Pepper sarà abbinata all’elegante colorazione nera. Al momento, l’iniziativa è disponibile solo in Giappone: le Google Originale Chips, infatti, non sono vendute in nessun negozio, né fisico né online, ma per accaparrarsele bisognerà partecipare ad una lotteria. L’iniziativa dello scorso anno aveva reso disponibili 10 mila sacchetti gratuiti, previa registrazione, questa volta i pochi fortunati ne riceveranno solo 2 mila attraverso un concorso a cui sarà possibile iscriversi fino al 23 settembre.

Presenti nello store della Google, i 4 nuovi modelli Pixel 7 e Pixel 7 Pro vengono descritti in abbinamento ad un processore Google Tensor di nuova generazione, capace di garantire ancora più funzionalità utili e personalizzate per foto, video, sicurezza e riconoscimento vocale (sono concepiti per poter sfruttare tutto il potenziale di Android 13). Restiamo tutti in attesa, non solo di vedere da vicino i nuovi modelli, ma anche di assaggiare le nuove Google Original Chips.

