Di nuovo AirPods Pro sotto la luce dei riflettori. Apple ha aggiornato non solo il campo iPhone, ma anche quello smartwatch e degli auricolari, garantendo delle novità in ogni settore. Tutte queste novità chiaramente permettono di trovare a prezzi molto più interessanti i modelli più vecchiotti e quest’oggi non potevamo non menzionare l’offerta di grande appeal che riguarda le AirPods Pro di prima generazione con custodia di ricarica MagSafe (2021). Inevitabilmente si ha modo di poter acquistare questo prodotto ad un prezzo più conveniente, visto l’arrivo sul mercato della nuova generazione e vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta.

Da segnalare gli AirPods Pro in offerta su Amazon il 13 settembre: la promozione del momento per il pubblico

Altra offerta, dunque, dopo quella fine agosto. L’offerta odierna di Amazon a riguardo fa leva su uno sconto del 30% applicato sul prezzo consigliato in precedenza che era di 279 euro. Questo sta a significare come il costo finale sarà di 194,98 euro e la disponibilità risulta essere immediata sul famoso sito di e-commerce. La consegna avverrà in poco tempo e chiaramente senza costi aggiuntivi, ma Amazon permette anche di poter acquistare tale prodotto a rate, rendendo la spesa più semplice da affrontare per tutti. Un prezzo senza dubbio molto intrigante per queste AirPods Pro di prima generazione con custodia di ricarica MagSafe (2021).

Modalità Trasparenza per sentire il mondo intorno a te

Vediamo nel dettaglio quali sono gli elementi di spicco di questi auricolari di stampo Apple. La parte più interessante riguarda senza dubbio la cancellazione attiva del rumore per bloccare i rumori esterni e potersi immergere totalmente nell’ascolto. C’è però anche la modalità trasparenza per le AirPods Pro di prima generazione con custodia di ricarica MagSafe (2021) che permette di ascoltre ciò che accade intorno, mantenendo insomma più attiva l’attenzione.

Altro aspetto da menzionare è l’audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa, per un suono tridimensionale. C’è però anche l’EQ adattiva che calibra la musica in base alla forma del tuo orecchio. Infine queste AirPods Pro sono realizzate con morbidi cuscinetti di silicone che sono disponibili in tre taglie, adattandosi in questo modo alla forma di ogni orecchio. Sta ora a voi decidere se puntare o meno su tali auricolari di stampo Apple.