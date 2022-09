Proiettili di Elodie, come il titolo suggerisce, è la bomba sganciata dalla cantante di Andromeda per la colonna sonora di Ti Mangio Il Cuore. Il film di Pippo Mezzapesa sarà fuori il 22 settembre.

Proiettili di Elodie

Alla scrittura di Proiettili di Elodie hanno collaborato la cantautrice di Desenzano Del Garda Joan Thiele – che abbiamo già incontrato nell’album OBE di Mace nel suo duetto con Venerus per la traccia Senza Fiato – ed Elisa, sempre attiva dopo il disco Ritorno Al Futuro/Back To The Future che il 16 settembre verrà pubblicato nella sua versione live.

Proiettili di Elodie sarà fuori venerdì 16 settembre, prodotto dalla stessa Joan Thiele e da Emanuele Triglia. Come già aveva annunciato Elodie nel corso della sua partecipazione a Venezia 79, il singolo è l’inedito che fa parte della colonna sonora di Ti Mangio Il Cuore.

Elodie attrice in Ti Mangio Il Cuore

Ti Mangio Il Cuore si muove tra le trame sanguinose della mafia foggiana. Sullo sfondo del promontorio del Gargano, le famiglie dei Malatesta e dei Camporeale hanno raggiunto la tregua dopo una faida violenta. A benedire la pace ci sono i Montanari, terzo clan protagonista del film.

L’equilibrio tra le tre cosche viene minacciato dalla passione di Andrea Malatesta, figlio del boss Michele, per Marilena – interpretata da Elodie – moglie di Santo Camporeale.

Il tradimento diventa quindi il motivo scatenante di una nuova faida che risveglierà vecchi rancori. Così Elodie partecipa al film di Pippo Mezzapesa sia come attrice che come artista, con il brano Proiettili che a giudicare dal titolo ben si sposa con le atmosfere del film girato completamente in bianco e nero.

Recentemente Elodie ha commentato i rumor sulla sua relazione con Andrea Iannone, puntando il dito contro tutti i giornali di gossip che per tutta l’estate hanno documentato i suoi incontri con il presunto nuovo compagno.

