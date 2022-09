In questo martedì 13 settembre, ci sono dei problemi app Intesa Sanpaolo di cui tener conto, ma anche quelli relativi al sito ufficiale dell’istituto bancario e (in particolare) la relativa sezione area riservata. Non è la prima volta che i clienti con conto Intesa affrontano delle anomalie, ma è giusto dettagliare cosa sta succedendo in questa mattinata e quali siano i principali canali di assistenza ai quali rivolgersi.

Quali sono le difficoltà

I problemi app Intesa Sanpaolo odierni si concretizzano con il mancato accesso degli utenti alla loro area personale. Una serie di errori di varia natura inibiscono la consultazione del profilo personale, dunque lo svolgimento di diverse operazioni in questo momento. Non c’è verso di accedere al proprio account, neanche dopo numerosi tentativi. Va pure segnalato che anomalie molto simili riguardano anche il sito web dell’istituto, operante per l’Home Page” e in ogni sua pagina pubblica ma non in fase di login. Il servizio Downdetector, almeno al momento di questa pubblicazione, segnala un centinaio di testimonianze di persone con errore di accesso agli strumenti di home banking. Alcune difficoltà, per la verità, si sono verificate anche nella tarda serata di ieri 12 settembre.

L’assistenza giusta

Vista la presenza dei problemi app Intesa Sanpaolo odierni, sarebbe il caso di specificare quali sino tutti i canali di assistenza tecnica per i clienti interessati dalle anomalie. Il primo fra tutti fa riferimento al numero verde 800.303.303 che risponde a chiamate provenienti dall’Italia. Nel caso in cui, al contrario, la richiesta di aiuto dovesse giungere dall’estero, il recapito da contattare sarà un altro ossia il +39 011 8019.200: quest’ultimo strumento di supporto è però a pagamento, in base al proprio piano telefonico. Entrambi i numeri appena indicati restano attivi dal lunedì al venerdì, dalle 7:00 alle 24:00 ma anche Il sabato e la domenica dalle 9:00 alle 19:00.

