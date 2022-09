Ci sono delle importanti anomalie per il social del social: non funziona Facebook oggi 13 settembre per un numero non trascurabile di utenti che ne utilizzano la relativa app. Non si tratta di un vero e proprio down ma di un’anomalia circoscritta e comunque fastidiosa con l’app appunto che continua ad interrompersi. Cerchiamo dunque di capire quale sia la vera natura delle difficoltà in corso, visto che queste sembrerebbero interessare solo una specifica categoria di iscritti.

La natura dei problemi

In che modo non funziona Facebook in queste ore? Quello che accade all’app social è che continua ad interrompersi, nonostante i molteplici tentativi di accesso. In particolar modo, se si prova ad aprire il proprio profilo, questo non viene visualizzato e lo strumento viene pure chiuso improvvisamente. A più riprese poi, compare la schermata di login: nonostante l’inserimento di nome utente e password corretta, ecco che l’autenticazione fallisce.

Il servizio Downdetecor segnala un centinaio di testimonianze di utenti interessati dai problemi già dalla tarda serata di ieri sera e pure stamattina. Questa specifica tempistica potrebbe suggerirci anche i motivi delle anomalie.

I possibili motivi

Se non funziona Facebook, il motivo potrebbe essere l’aggiornamento della relativa app per iPhone, giunto ieri 12 settembre. Le anomalie, in effetti, non sembrano interessare gli utenti Android e, proprio nelle scorse ore, i melafonini hanno ricevuto una nuova versione dello strumento che supporta pure il rilascio di iOS 16. Quest’ultima fatica software, insomma, potrebbe essere responsabile delle anomalie in corso ma, se così fosse, le difficoltà potrebbero rientrare davvero velocemente con qualche correzione da parte degli sviluppatori. La situazione è in divenire, non ci resta che attendere gli ulteriori sviluppi. Intanto, spazio ai nostri lettori nei commenti per raccontare la loro specifica esperienza in questa mattinata ma anche nella serata di ieri sera.

