Uno dei metodi di pagamento online ritenuto tra i più sicuri è stato Paypal, ma adesso c’è anche Revolut Pay che potreste considerare per i vostri acquisti in Rete. Che cos’è Revolut Pay? Il nuovo metodo di pagamento disponibile online per tutti, utilizzabile anche da chi non possiede un conto della nota azienda britannica. I già clienti potranno avvalersi delle carte già salvate o del saldo del conto Revolut, mentre i non clienti avranno accesso tramite carte dei circuiti Mastercard o Visa. Un metodo di pagamento online a cui potranno aderire i commercianti dello Spazio Economico Europeo e del Regno Unito aggiungendo il plug-in nella pagina del prodotto, nel carrello e al momento del check-out.

Ora sembra essere tutto più semplice e sicuro: i pagamenti, infatti, vengono effettuati sui dispositivi mobili senza più dover condividere i dati del proprio conto o della carta di credito, ma tramite riconoscimento facciale o dell’impronte digitali. Revolut ha ricordato che spesso gli utenti abbandonano il carrello nell’e-commerce proprio per evitare lunghi e confusi processi di pagamento. Nikolay Storonsky, Founder & CEO di Revolut, ha fatto sapere Revolut Pay garantirà agli esercenti dell’e-commerce un grande vantaggio in virtù della sua convenienza, velocità e prezzi bassi commissioni ridotte ed in oltre 20 valute).

I fondi saranno accreditati direttamente sul conto Revolut Business del commerciante in poco tempo, entro 24 ore e senza costi aggiuntivi, a differenza di alcuni altri metodi di pagamento che li accreditano in un massimo di sette giorni ed a fronte di spese aggiuntive pe farli arrivare più rapidamente. Il servizio rende ancora più completa l’offerta aggiungendosi a Revolut Reader, il terminale di pagamento con lettore di carte, realizzando l’obiettivo di Revolut di far crescere l’economia globale con prodotti finanziari facili da usare e accessibili a tutti.

