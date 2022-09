Ci sono diverse novità che dobbiamo prendere in esame in queste ore, per quanto riguarda il nuovo aggiornamento iOS 16, che come promesso ha fatto il suo esordio a bordo degli iPhone compatibili nella giornata di ieri. Al di là delle anticipazioni che abbiamo portato alla vostra attenzione con un primo articolo pubblicato lunedì sul nostro magazine, è importante soffermarsi su un aspetto specifico, come quello del ritorno della percentuale batteria per determinati device. Facciamo il punto della situazione, dunque, sgombrando il campo da ogni dubbio per il pubblico coinvolto.

Riscontri sull’aggiornamento iOS 16 e giallo su percentuale batteria iPhone oggi in Italia

Al di là delle principali novità che abbiamo toccato con mano tramite l’aggiornamento iOS 16, a partire dalla possibilità di isolare i soggetti delle foto dallo sfondo, senza dimenticare “Testo Attivo” utile per isolare il testo nel corso della la riproduzione di un video per copiarlo e incollarlo all’interno di altre applicazioni, oggi tocca affrontare altri punti. E qui non mi riferisco a Mappe, visto che attraverso il rilascio di iOS 16 per gli utenti sarà finalmente possibile impostare itinerari con più tappe sullo stesso percorso. Insomma, ci sarà maggiore flessibilità, come richiesto da anni dal pubblico della mela morsicata.

Come accennato ad inizio articolo, il vero e proprio mistero riguarda la nuova apparizione della percentuale batteria tramite l’aggiornamento iOS 16. Alcuni affermano di rivederla una volta per tutte, altri no. Un chiarimento è necessario, perché almeno per ora la decisione di Apple è quella di privare la funzione a chi si ritrova coi vari iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 Mini e iPhone 13 Mini.

Insomma, per loro al momento nulla da fare, in attesa di ulteriori patch che andranno a completare il quadro dettato dal nuovo aggiornamento iOS 16 per il pubblico Apple.