Sbarcherà molto presto su Amazon Prime Video Prisma, la nuova serie TV degli stessi autori di Skam Italia, nella quale potremo sentire Mattoni di Achille Lauro, l’inedito incluso nella colonna sonora.

Mattoni di Achille Lauro

Non è ancora dato sapere se Mattoni di Achille Lauro sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming prima dell’uscita della serie TV. Prisma sarà disponibile sulla piattaforma video on demand di Jeff Bezos a partire da mercoledì 21 settembre.

Nel nuovo prodotto del regista Ludovico Bessegato e della sceneggiatrice Alice Urciuolo, Achille Lauro partecipa anche per un breve cameo. Lo possiamo vedere nel trailer pubblicato dallo stesso Lauro De Marinis sui social.

Come scrive lo stesso cantautore di Verona, Mattoni di Achille Lauro sarà un brano urban, un progetto che entusiasma particolarmente l’artista che grazie a questa occasione racconta di essere tornato alle origini della sua carriera.

Il suo brano, inoltre, verrà interpretato da alcuni protagonisti della serie.

La serie TV Prisma con un breve cameo di Achille Lauro

Gli argomenti trattati in Prisma sono oltremodo ricorrenti in questo periodo storico di forti cambiamenti sociali e culturali. Attraverso la storia dei gemelli Marco e Andrea, Prisma affronta i problemi delle norme di genere, con i protagonisti in continua lotta tra immagine e identità e alla costante ricerca di un proprio posto nel mondo.

Le scelte e le passioni di Marco e Andrea si proietteranno sui loro amici. Tante le sfumature che troveremo in Prisma, dallo sport alla musica, ma anche disabilità, identità di genere e sessualità.

Achille Lauro, come lo stesso artista annuncia, comparirà in un breve cameo per interpretare se stesso, e nel trailer possiamo vederlo in una videochiamata con uno dei protagonisti.

Una serie di formazione, quindi, ambientata tra la gioventù di Latina, uno spaccato sulle nuove generazioni.

