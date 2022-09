Dopo un’intensa campagna promozionale, Better Call Saul agli Emmy 2022 torna a casa a mani vuote. Incredibile ma vero, la serie prequel di Breaking Bad, nonostante l’ampio consenso di pubblico e di critica (sull’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes ha un punteggio del 96%), non è riuscita a portare a casa neanche una statuetta.

E non è neanche la prima volta. In sei stagioni, Better Call Saul è sempre tornato a casa sconfitto. Diciassette nomination e nessuna statuetta. Bob Odenkirk è stato nominato più volte per il ruolo del subdolo e manipolatore avvocato Jimmy McGill, e recentemente è anche sopravvissuto a un infarto mentre girava la sesta stagione, ma ciò non è servito a nulla. Odenkirk si è visto soffiare la statuetta da Lee Jung-jae (Squid Game).

Allo stesso modo, Rhea Seehorn, finalmente nominata per la sua brillante, sottile e umana interpretazione di Kim Wexler, ha fatto sperare i fan fino all’ultimo. Invece, l’Emmy è andato a Julia Garner, che è difficile da incolpare perché il suo ruolo in Ozark l’ha consacrata (inoltre l’ultima stagione della serie è stata molto importante per il suo personaggio, Ruth.

Dal 2015, dopo un totale di 46 nomination, Better Call Saul agli Emmy 2022 non ha vinto nulla. I fan sui social si sono indignati, e non sono i soli. Anche uno degli attori della serie, Michael McKean (che ha interpretato Chuck, fratello di Jimmy/Saul), ha espresso la sua rabbia con un sonoro “fanc*lo”, riferendosi a tutte le volte che Better Call Saul è stato snobbato.

Well, fuck that noise. — Michael McKean (@MJMcKean) September 13, 2022

A suo tempo, invece, la serie madre Breaking Bad portò a casa ben 16 Emmy, tra cui quattro al protagonista Bryan Cranston. La speranza per Better Call Saul resta quella di rifarsi il prossimo anno, quando la rete AMC potrà spingere per candidare la seconda parte della sesta e ultima stagione, uscita anche in contemporanea Italia a luglio.

