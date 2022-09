Il colosso di Seul ha rilasciato l’aggiornamento di sicurezza di settembre 2022 per diversi dispositivi, tra cui i Samsung Galaxy A52s, S21, S22 e Note 20. C’è stata gloria anche per il Samsung Galaxy S20 FE 5G, anche se adesso la scena viene catturata dalla versione Snapdragon LTE del device. L’aggiornamento è in arrivo in alcuni Paesi del sud-est asiatico.

Come riportato da ‘SamMobile‘, l’ultimo upgrade messo a disposizione per il Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780G) viene fornito con la versione firmware G780GXXU3CVI1, con disponibilità in Australia, Malesia, Thailandia, Filippine e Vietnam. A bordo non manca la patch della sicurezza di settembre 2022, capace di risolvere più di due dozzine di vulnerabilità che attentavano alla protezione dei dispositivi. Non escludiamo l’aggiornamento possa anche portare correzioni di bug generali e miglioramenti della stabilità del dispositivo. Se siete utenti del Samsung Galaxy S20 FE in uno dei Paesi di cui sopra, potete scaricare l’aggiornamento e installarlo seguendo il percorso “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software Scarica e installa“.

Il produttore asiatico ha lanciato la versione Snapdragon LTE del Samsung Galaxy S20 FE dopo che il dispositivo ha dovuto affrontare problemi di carenza di chip (come accaduto un po’ per tutti gli altri prodotti di elettronica). Il telefono è stato presentato con la One UI 3 basata su Android 11 e ha ricevuto l’aggiornamento alla One UI 4 basata su Android 12 all’inizio di quest’anno. Il Samsung Galaxy S20 FE otterrà senz’altro l’aggiornamento alla One UI 5 basata su Android 13 all’inizio del prossimo anno (forse l’ultimo major-upgrade che gli è destinato). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com