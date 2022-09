Agli Emmy 2022 si sono ritrovate, tra gli altri, Sandra Oh e Shonda Rhimes, come testimonia uno scatto apparso sui canali social dell’attrice: con loro anche Chandra Wilson, la Miranda Bailey di Grey’s Anatomy. Un trio che non si vedeva da tempo insieme, probabilmente da quando Oh ha lasciato la serie creata da Rhimes, ormai quasi dieci anni fa.

La reunion di Sandra Oh e Shonda Rhimes con Chandra Wilson ha attirato i commenti entusiasti dei fan di Grey’s Anatomy, ancora speranzosi che un giorno Cristina Yang possa fare un’apparizione, anche breve, nei corridoi del Grey Sloan Memorial Hospital, magari per il finale definitivo della serie (per ora non ancora in previsione).

Sandra Oh e Shonda Rhimes hanno mantenuto ottimi rapporti dopo l’addio dell’attrice alla serie: al termine della decima stagione, il personaggio di Cristina ha lasciato Seattle per accettare un’offerta di lavoro irrinunciabile in Svizzera e questo escamotage per l’uscita di scena di Oh è stato uno dei più apprezzati dal pubblico. All’epoca fu proprio Sandra Oh a chiedere agli sceneggiatori che il suo personaggio non lasciasse la serie in modo tragico, come avvenuto per moltissimi altri nel corso degli anni, e fu accontentata con un finale agrodolce che la portava lontana dall’amica Meredith ma comunque soddisfatta e realizzata.

Ecco lo scatto che ritrae Sandra Oh e Shonda Rhimes al tavolo con Chandra Wilson durante la cerimonia di premiazione degli Emmy Awards 2022, che si è tenuta la notte tra il 12 e il 13 settembre a Los Angeles: la loro reunion non sembra essere il preludio ad un rientro in scena di Cristina, sebbene i ritorni non manchino nella prossima stagione (Kate Walsh riprenderà il ruolo di Addison Montgomery come personaggio ricorrente). Oh ha sempre dichiarato di non voler tornare indietro nemmeno per un eventuale finale di serie, sebbene serbi con amore il ricordo di Grey’s Anatomy.

