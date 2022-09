“Una grande settimana per le successioni”, così commenta il creatore di Succession agli Emmy 2022, riferendosi alla nomina del neo eletto Re Carlo III, dopo la morte della Regina Elisabetta III.

Succession agli Emmy 2022 ha vinto il premio come miglior dramma grazie a una brillante e geniale della terza stagione con un finale che ha lasciato tutti a bocca aperta. Salito sul palco accompagnato dal cast, l’ideatore Jesse Armstrong ha così commentato la sua vittoria, con una battuta rivolta al nuovo sovrano d’Inghilterra:

“Grande settimana per le successioni. Nuovo re nel Regno Unito… per noi”, ha detto l’ideatore della serie HBO, nativo del Regno Unito. “Evidentemente ci sono stati un po’ più di voti coinvolti nella nostra vittoria rispetto al principe Carlo”, ha continuato, riconoscendo i voti della Television Academy che hanno fatto sì che Succession vincesse la sua seconda statuetta d’oro.

Il discorso ha scatenato applausi ma anche sgomento tra i presenti, così Armstrong ha aggiunto: “Non sto dicendo che siamo più legittimi nella nostra posizione rispetto al Re Carlo III. Questo lo lasceremo decidere ad altre persone”. Il creatore di Succession ha poi ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della serie HBO, lodando il gran lavoro di squadra.

La battuta del creatore di Succession ha scatenato anche il popolo del web, che si è diviso; c’è chi ha lodato l’occasione di Armstrong per prendere in giro la successione della famiglia reale e come ciò sia avvenuto nella stessa settimana in cui la serie tv ha vinto l’Emmy, chi invece ha trovato la gag di poco gusto e per nulla rispettosa.

Ricordiamo che Carlo, 73 anni, è stato ufficialmente proclamato monarca regnante del Regno Unito e del Commonwealth sabato mattina, pochi giorni dopo la morte di sua madre, la regina Elisabetta II, all’età di 96 anni.

