Dopo il successo del biopic firmato da Baz Luhrmann, ecco Priscilla di Sofia Coppola che racconterà la vita di Elvis Presley con gli occhi di Priscilla Presley.

Priscilla di Sofia Coppola, il nuovo film su Elvis

Priscilla, questo il titolo del film in arrivo, è tratto dal romanzo Elvis E Io firmato proprio dalla moglie della voce di Jailhouse Rock. Gli attori scelti per interpretare Elvis Presley e Priscilla saranno Jacob Elordi e Cailee Spaeny. Le riprese inizieranno nel prossimo autunno a Toronto, e per il momento non è dato conoscere la data di uscita nelle sale cinematografiche.

Ciò che è noto è che in Italia Priscilla sarà distribuito da Vision Distribution.

Jacob Elordi è reduce dal successo di Euphoria e Saltburn, mentre Cailee Spaeny l’abbiamo vista in Devs di Alex Garland e nella miniserie Omicidio A Easttown con Kate Winslet.

Il libro di Priscilla Presley

Con il nuovo film su Elvis di Sofia Coppola, il romanzo Elvis E Io (Elvis And Me) di Priscilla Presley trova una nuova trasposizione cinematografica. Pubblicato nel 1985 e scritto insieme a Sandra Harmon, nel 1988 ispirò il film omonimo diretto da Larry Peerce con Dale Midkiff nei panni di Elvis e Susan Walters nei panni di Priscilla.

Nel libro, Priscilla Presley raccontò l’incontro con Elvis Presley, il matrimonio e tutte le circostanze che portarono al loro divorzio, che fu richiesto dall’artista l’8 gennaio 1973 dopo la separazione legale avvenuta il 26 luglio 1972.

Ancora, in Elvis And Me Priscilla riportò anche alcuni dettagli sulla vita sessuale tra lei e il marito, che secondo le sue memorie si sottrasse ai rapporti intimi fino al matrimonio. Allo stesso tempo, Priscilla raccontò la promiscuità di Elvis e le sue gelosie.

Elvis e Priscilla si sposarono a Las Vegas, Nevada, il 1° maggio 1967.

