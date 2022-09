Harrow 3 ha debuttato in prima tv in chiaro in Italia lo scorso 30 agosto e prosegue con due nuovi casi negli episodi del 13 settembre, in onda sul canale Top Crime in prima serata.

Harrow 3 è l’ultima stagione del poliziesco australiano creato da Stephen M. Irwin e Leigh McGrath, incentrata sul dottor Daniel Harrow (interpretato da Ioan Gruffudd), patologo legale dall’incredibile empatia nei confronti delle vittime, a cui cerca di garantire giustizia anche scavalcando le regole e l’autorità. Il protagonista Gruffudd ha anche diretto un episodio della terza stagione.

La programmazione di Harrow 3 prosegue con il quinto e il sesto episodio, intitolati rispettivamente Lasciamoli bere, così non hanno fame e Non dare una spada ad un ragazzo, in onda il 13 settembre a partire dalle 21.10 sul canale 39 del digitale terrestre.

I tentativi di Harrow di avvicinarsi al figlio vengono di nuovo frustrati. Intanto si occupa delle sconcertanti morti di due adolescenti.

Ad Harrow viene fatta pressione affinché smetta di difendere suo figlio James, mentre la sua attenzione è concentrata su un nuovo caso di omicidio.

Harrow 3, come le precedenti stagioni, è composta da 10 episodi: il finale di stagione andrà in onda in prima tv in chiaro su Top Crime il prossimo 27 settembre, con gli episodi 9 e 10, già trasmessi in anteprima assoluta sul canale Sky Fox Crime nella primavera del 2021.

Continua a leggere su optimagazine.com