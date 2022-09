Grey’s Anatomy 19 si presenta quasi come un reboot: ridotta la presenza della protagonista Ellen Pompeo, cambiati gli equilibri interni all’ospedale e arrivati nuovi tirocinanti del primo anno pronti a competere per emergere nel programma di specializzazione, gli ingredienti della nuova stagione sembrano riscrivere la ricetta originale del medical drama e al contempo provare a darne una versione nuova.

Ne è convinto anche Scott Speedman che ha parlato di Grey’s Anatomy 19 a Digitalspy.com: durante un’intervista sul film di David Cronenberg Crimes of the Future, in cui ha un ruolo, l’attore è stato interrogato anche sul futuro del longevo dramma medico di ABC. Entrato nel cast come volto regolare la scorsa stagione, è stato retrocesso a ricorrente a causa del mutato impegno di Pompeo sul set: la protagonista sarà infatti solo in 8 episodi all’incirca. Tornerà comunque nei panni di Nick Marsh, il nuovo amore di Merdith Grey con cui la dottoressa ha provato a rifarsi una vita lontano da Seattle già nella stagione 18, per ora senza riuscire a tagliare il cordone ombelicale con la sua città e il suo ospedale.

Speedman non può anticipare molto su Grey’s Anatomy 19, ma è convinto che la showrunner Krista Vernoff e il team di sceneggiatori stiano lavorando a più di una novità, a partire ovviamente dall’annunciata nuova classe di tirocinanti già presentata nel primo promo e dalla presenza in scena parziale di Ellen Pompeo nei panni di Meredith Grey.

Siamo ancora all’inizio della stagione e sto realizzando cosa vogliono fare. Penso che ci siano molte cose in movimento. L’annuncio del suo ruolo ridotto crea molte aspettative su ciò che sarà, e su come sarà. Ma vedremo. Penso che stiano giocando con molte idee diverse di cui non sono a conoscenza, e penso che stiano cercando di adattarle tutte insieme. Ma sarà interessante vedere cosa sarà lo spettacolo.

Speedman sembra descrivere Grey’s Anatomy 19 sintetizzando molto bene l’idea di un nuovo corso: non un reboot vero e proprio, ma un modo per ritornare alle origini della trama (quando i Magic Five Meredith, Cristina, Alex, George e Izzie erano protagonisti assoluti) e allo stesso tempo rinnovarsi. A quanto pare, il focus della trama sarà proprio sui nuovi tirocinanti, più che sui volti storici di Grey’s Anatomy: al contrario di quanto avvenuto finora, con gli strutturati in primo piano e gli specializzandi nelle retrovie, ora la narrazione potrebbe invertirsi.

Non è un reboot dello spettacolo, ma c’è una nuova energia nello show con quattro o cinque nuovi stagisti come nel 2005. Quindi, davvero, il destino è che loro diventino la parte più grande del show. Direi questo. Io non so dove sarò, a dire il vero. Sono qui per un po’, e poi vedremo.

Il ruolo di Speedman in Grey’s Anatomy 19 sarà probabilmente legato alla sola presenza in scena di Ellen Pompeo, dunque relegato a pochi episodi. I loro personaggi, però, sembrano avviati verso un lieto fine: “Penso che siano destinati a finire insieme” ha commentato l’attore, pur sottolineando di non avere idea di come proseguirà la loro storia.

Continua a leggere su optimagazine.com