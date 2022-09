Dopo le prese di posizione di molte star del pop e del rap, ecco l’invettiva di Gemitaiz contro Giorgia Meloni. Il giorno delle politiche del 25 settembre è sempre più vicino, e gli artisti non si tirano indietro dall’esprimere il loro pensiero.

Solamente ieri, lunedì 12 settembre, Adriano Celentano ha pubblicato un video nostalgico per ricordare Marco Pannella e quella volta in cui egli stesso fece campagna elettorale a favore del Partito Radicale. Recentemente Fedez, per commentare la richiesta di archiviazione per il suo brano Tu Come Li Chiami?, ha ricordato che Giorgia Meloni, da giovane, considerava in positivo la figura di Benito Mussolini.

Anche Elodie, Giorgia, Levante e Loredana Bertè in tempi recenti hanno espresso dissenso nei confronti della leader di Fratelli D’Italia. Gemitaiz, nelle storie Instagram riprende un video in cui Giorgia Meloni si scaglia contro l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia:

“Nei comuni l’ANPI sta facendo approvare una mozione che dice che se vuoi la casa popolare devi dichiararti antifascista. Siamo arrivati a dare case popolari a chiunque la pensi come quelli di sinistra!”.

Il video è oltremodo popolare su TikTok dalle ultime ore, ma si tratta di materiale vecchio di almeno 4 anni. La leader di Fratelli D’Italia, infatti, pronunciò queste parole nel gennaio 2018, e pubblicò lei stessa quel video sulla sua pagina Facebook il giorno 13.

Gemitaiz, quindi, lancia il suo invito ai follower che andranno ai seggi il 25 settembre.

“Che paura… vi prego, votate qualsiasi cosa che non sia lei. E non andate a disegnare ca**i o cose simili che il voto finisce a questi pazzi. Nel 2030 questa con Salvini e Berlusconi a fianco non è davvero uno scenario accettabile. Una donna contro l’aborto… sembra uno scherzo. In Polonia l’aborto è illegale e sono già morte decine di donne costrette a trovare metodi alternativi per fermare una gravidanza. Vi prego, non torniamo nel medioevo in mano a questa fascista con gli occhi di fuori. C’è poco da ridere”.

Con questo messaggio, Gemitaiz definisce Giorgia Meloni una “fascista con gli occhi di fuori”. Solitamente la leader del centrodestra risponde alle invettive, come era accaduto con la cantante Giorgia. Anche Gemitaiz, quindi, potrebbe avere una risposta.

Continua a leggere su optimagazine.com