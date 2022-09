A volte si fa davvero fatica a trattare alcune notizie, come quella che oggi vede protagonisti Lautaro Martinez, la sua compagna e Romelu Lukaku. Ricostruire la vicenda non è semplicissimo, anche perché siamo soliti parlare di questi calciatori solo per questioni legate allo sport, come avvenuto la scorsa estate quando si è concretizzato il clamoroso ritorno dell’attaccante belga all’Inter. Nelle ultime ore, però, ha preso piede sul web e di conseguenza sui social una vicenda che, si spera, possa avere conseguenze legali per chi ha messo in giro assolute falsità nei loro confronti.

Una bufala la storia su Lautaro Martinez che lascia la moglie per Lukaku: come nasce la fake news

Sostanzialmente, come sempre avviene in questi casi quando si parla di fake news è l’accusa a dover dimostrare qualcosa e non la “difesa”. In assenza di prove concrete, dunque, dobbiamo etichettare come assoluta bufala la storia su Lautaro Martinez che avrebbe deciso di lasciare la moglie per Lukaku. I due giocatori sono nuovamente compagni di squadra all’Inter e, si sa, da anni sono legati da una profonda amicizia. Da qui a fare insinuazioni fini a sé stesse ce ne passa ed è ora che tutti si prendano la responsabilità di quello che scrivono.

Provando a scendere più a fondo, a proposito della fantomatica tresca, alcuni siti italiani citano oggi un articolo del giornale argentino Olè, secondo cui “El Toro” avrebbe deciso di lasciare Agustina Gandolfo. Come riportato da altre fonti, però, non esistono pezzi online che possono essere associati alla rivista sudamericana. Ancora, chi parla di questo stranissimo triangolo menziona anche la chiusura dell’account Intagram dello stesso Lautaro. Quest’ultimo, però, ha pubblicato in mattinata una storia per dire a tutti che il profilo risulti finalmente recuperato. Forse, dopo un attacco hacker.

Insomma, abbiamo sufficiente materiale per parlare di una bufala in merito alla di Lautaro Martinez che avrebbe lascia la moglie per Lukaku in queste settimane.

