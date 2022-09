Tutto pronto per la seconda giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2022/2023. L’attesissimo match Rangers-Napoli è in programma per mercoledì 14 settembre presso l’Ibrox Stadium di Glasgow, in Scozia, e con calcio d’inizio alle ore 21.00. Ricordiamo che la partita si doveva giocare oggi, martedì 13 settembre, ma, per motivi di ordine pubblico relativi alla recente scomparsa della Regina Elisabetta II, è stata rimandata di un giorno (per il dispiacere degli tifosi partenopei, così costretti a rinunciare all’importante trasferta).

Gli azzurri dovranno vedersela con gli scozzesi allenati dall’ex vicecampione del mondo 2010 Giovanni van Bronckorst. Non bisogna commettere l’errore di pensare sarà una passeggiata vista la sonora lezione di calcio impartita al Liverpool allo Stadio Diego Armando Maradona mercoledì scorso (i Reds sono stati battuti per 4-1): fare risultato a Glashow significherebbe mettere un’importante ipoteca sul passaggio agli ottavi di finale di Champions League. Un’occasione più unica per rara questa per gli uomini di Luciano Spalletti, vista anche l’altra partita del secondo turno del Gruppo A (il Liverpool ospiterà l’Ajax ad Anfield Road questa sera, con fischio d’inizio in programma alle ore 21).

Rangers-Napoli sarà visibile in diretta TV in chiaro su Canale 5, come anche su Sky Sport ed in diretta streaming su Infinity (per chi possiede il relativo abbonamento), NOW (l’Internet TV di Sky) e SkyGo (l’applicazione mobile per la visione dei contenuti trasmessi da Sky da parte degli abbonati alla pay per view satellitare). Servirà un Napoli formato Champions League per battere gli scozzesi ed indirizzarsi al meglio per la qualificazione agli ottavi di finale: non saranno concessi cali di tensione o momenti di distrazione in quanto in questa competizione ogni palla apparentemente morta potrebbe trasformarsi in un’occasione prolifica per gli avversari.

