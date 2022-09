Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca veline di Striscia la Notizia mentre dietro il bancone prenderà posto Luca Argentero. Queste sono alcune delle novità che riguardano il tg satirico di Canale5 che prenderà il via dopo le elezioni politiche, alla fine del mese di settembre. Per vedere i servizi degli storici inviati del programma dovremo attendere il prossimo 27 settembre (ebbene sì, di martedì) quando le nuove veline Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca saliranno sul bancone per lanciare la sigla di apertura della nuova edizione, ma chi sono le due prescelte?

Ad annunciare i nomi ci ha pensato proprio il patron del tg satirico, che sul sito ufficiale ha rilasciato anche un piccolo curriculum delle due veline. Cosmary Fasanelli ( la mora ), 22 anni, pugliese di Brindisi, cresciuta praticando molti sport, studia danza dall’età di tre anni e mezzo. A 17 anni debutta a Tú sí que Vales, partecipa come ballerina a diversi programmi televisivi e concorrente ad Amici.

Ecco l’annuncio social arrivato sulle pagine ufficiali della trasmissione:

Anastasia Ronca (la bionda), 22 anni, da Somma Vesuviana, pratica da sempre ginnastica artistica, una passione trasmessale da sua madre, che è stata anche la sua coach. Ha frequentato l’istituto di arte e moda, ha lavorato come modella e fotomodella. Nel 2019 appare a Colorado come Miss Colorado e poi Temptation Island.

Al timone di Striscia la Notizia nelle prime settimane ci saranno il comico napoletano Alessandro Siani e il re della fiction Rai, Luca Argentero. Sarà questa la prima coppia che terrà a battesimo la nuova edizione del tg satirico di Canale 5 almeno fino a quando Argentero lascerà il posto a Vanessa Incontrada. Non mancheranno gli storici conduttori ovvero Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.