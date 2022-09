Un’altra corsa ai biglietti per i Coldplay, questa volta per l’evento al cinema in contemporanea mondiale e anche in Italia. Verrà trasmesso su grande schermo il concerto del Music of The Spheres World Tour della band con una proiezione in diretta dallo Stadio River Plate di Buenos Aires.

In Italia “Coldplay: Music of the Spheres – Live Broadcast from Buenos Aires” è in programma in diretta il 29 ottobre alle ore 16:30 ma è prevista anche una replica per tutti coloro che non riuscissero a procurare i biglietti per lo spettacolo.

La proiezione sarà infatti proposta in replica alle ore 20:00, nella stessa giornata, nelle sale cinematografiche aderenti all’iniziativa Nexo Digital. L’evento è distribuito nei cinema italiani in esclusiva da Nexo Digital in collaborazione con i media partner Radio Deejay e MYmovies.it, Live Nation e Warner Music Italy. L’elenco delle sale sarà disponibile su nexodigital.it e su coldplaycinema.live, dove i fan possono iscriversi per ricevere informazioni e aggiornamenti.

Per partecipare alla proiezione del concerto saranno necessari appositi biglietti per i Coldplay al cinema: le prevendite apriranno alle ore 20:00 del 15 settembre.

In attesa del tour 2023, che porterà il gruppo in concerto anche nel nostro Paese, i Coldplay annunciano un grande evento in contemporanea mondiale: lo spettacolo da Buenos Aires sarà proiettato in migliaia di cinema in più di 70 paesi del mondo. In scaletta, i maggiori successi del gruppo – da Yellow, The Scientist, Fix You, Viva La Vid a A Sky Full Of Stars e My Universe. Non mancheranno i brani del nuovo album, Music Of The Spheres, certificato oro in Italia che ha venduto oltre 1,5 milioni di copie in tutto il mondo.

I concerti dei Coldplay in Italia nel 2023

21 e 22 giugno · Napoli, Stadio Diego Armando Maradona – I PREZZI e LA MAPPA

25, 26 e 28 giugno · Milano, Stadio San Siro – I PREZZI e LA MAPPA

