La funzione ufficiale per nascondere l’online WhatsApp sta diventando realtà per diversi utenti. In queste ore, è in distribuzione una nuova beta Android per l’applicazione di messaggistica che consente (appunto) di non far visualizzare la preziosa informazione a chiunque. Si tratta, naturalmente, di un primo rilascio ristretto della feature a cui dovrebbe seguire una più ampia distribuzione dell’opzione.

Chi è un tester Android di WhatsApp può sincerarsi di avere a bordo del proprio telefono la versione 2.22.20.9 del servizio. Solo nello specifico caso, in effetti, si potrà beneficiare già della novità: tutti gli altri utenti del servizio, al contrario, dovranno attendere un tempo variabile per l’integrazione della feature ma oramai i tempi dovrebbero essere davvero ristretti.

Come procedere per nascondere l’online WhatsApp

L’immagine di apertura articolo fornita dal noto leaker WABetaInfo ci indica esattamente come sarà possibile nascondere l’online WhatsApp da questo momento in poi. Per procedere bisognerò entrare nella sezione profilo personale WhatsApp, in particolare nella scheda Privacy e dunque in quella “Ultimo accesso e online”. Finora, quest’ultima conteneva solo la voce ultimo accesso appunto ma è stata ora arricchita con la nuova funzionalità.

Proprio le due opzioni ultimo accesso e online sono tra di loro associate e non a caso si trovano nella stessa scheda. Nel momento in cui si vorrà nascondere lo stato online WhatsApp, si potrà farlo scegliendo tra due opzioni. La possibilità potrà essere negata, a prescindere, a tutti o si potrà scegliere di adottare la stessa strategia utilizzata anche per l’ultimo accesso. Ne consegue che l’informazione personale potrebbe essere messa a disposizione solo ai propri contatti, questi ultimi con alcune eccezioni o infine nessuno.

Chi ha deciso di nascondere l’online WhatsApp dovrà solo essere consapevole che anche lui, a sua volta, non potrà visualizzare la stessa informazione per i propri contatti. La precisazione è da tener presente, in base all’utilizzo che si fa del servizio di messaggistica.

