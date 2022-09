Sono doverosi i chiarimenti su quando uscirà l’aggiornamento iPadOS 16 proprio oggi 13 settembre. Il focus sull’argomento è necessario proprio all’indomani del rilascio dell’aggiornamento iOS 16 per gli iPhone compatibili con tutta la carrellata di novità previste. In realtà, in molti si sarebbero aspettati (come sempre) l’update contemporaneo per smartphone e tablet: eppure, già da tempo Apple aveva fatto sapere che ciò non sarebbe avvenuto. Meglio dunque chiarire lo stato delle cose, ameno per i meno informati.

Problemi di sviluppo

Se ancora non sappiamo esattamente quanto uscirà l’aggiornamento iPadOS 16 è perché ci sono stati dei seri problemi di sviluppo software per la versione dell’aggiornamento dedicata ai tablet. In effetti, come pure indicato in un precedente approfondimento, già nel corso dell’estate erano venute fuori una serie di problematiche relative soprattutto alla nuova feature Stage Manager. Queste ultime avevano influenzato la tabella di marcia del rilascio e ora sono responsabili della mancata distribuzione.

Chiarito ancora una volta lo stato delle cose, è giusto far conoscere ai lettori che per quanto non conosciamo il momento esatto di quando uscirà l’aggiornamento iPadOS 16, Apple ci ha almeno indicato un periodo di massima in cui la distribuzione partirà. Direttamente sul sito dell’azienda di Cupertino, nella pagina dedicata all’esperienza software, ecco che sono apparsi i riferimenti al mese di ottobre come quello designato per la distribuzione. Non un riferimento ad una settimana, figuriamoci ad una data ma almeno ora sappiamo che per il grande passo non si andrà oltre il 31 ottobre. L’annuncio del via al roll-out potrebbe pure avvenire nel corso di un secondo evento autunnale Apple dedicato a nuovi iPad. Insomma, una volta conosciuto il momento dell’ulteriore keynote, chiunque potrà farsi un’idea di quando tenersi pronto con il proprio dispositivo. Seguiranno senz’altro sulle nostre pagine degli aggiornamenti, non appena disponibili.

