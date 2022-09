Nel talent show musicale di casa Sky cambia tutto quest’anno. Chi presenta X Factor 2022? Dove vederlo in chiaro e su Sky? Ci saranno repliche? Chi fa parte della giuria? Sono tantissime le novità dell’edizione ormai alle porte, a partire proprio dalla conduzione e dai giudici.

Se n’è parlato tanto nelle ultime settimane e finalmente tra poco vedremo il debutto di Francesca Michielin alla conduzione del talent show che l’ha vista nascere. Da concorrente, passa alla presentazione: riceve il testimone da Ludovico Tersigni e si appresta a stringere nuovamente il microfono, ma non il solito. Stavolta conduce.

Chi presenta X Factor 2022?

Il pubblico di X Factor era abituato alla presenza del veterano Alessandro Cattelan alla guida del talent show di casa Sky. Lo scorso anno ha preso il timone Ludovico Tersigni per rimanere a capo del programma un solo anno. Tersigni ha lasciato la conduzione e Sky ha deciso di affidare l’incarico ad una ex concorrente. Si tratta della cantante Francesca Michielien.

Quest’anno sarà lei a condurre le puntate, passando la parola ad una giuria completamente rinnovata e composta da Fedez, Dargen D’Amico, Ambra Angiolini e Rkomi.

X Factor 2022, dove vederlo: Sky e repliche in chiaro

X Factor 2022 resta un’esclusiva Sky, per questo sarà visibile in diretta agli abbonati della payTv e non verrà trasmesso in contemporanea in chiaro. Sarà possibile seguire la nuova edizione di X Factor dal 15 settembre su Sky Uno e NOW il giovedì sera dalle 21.15. Sono previste repliche in chiaro in onda il mercoledì della settimana successiva su TV8, disponibile al canale 8 del digitale terrestre e in streaming. Si parte con le audizioni!