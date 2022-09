Torna in onda Balthazar 3 su Giallo, la serie francese terrà compagnia al pubblico nella serata del 13 settembre con due nuovi appuntamenti. Di seguito le anticipazioni. Si parte con l’episodio 3×03 dal titolo Spalle al muro, di cui vi riportiamo la sinossi:

Hélène e Balthazar vengono arrestati dalle autorità e costretti ad aprire il bagagliaio, all’interno del quale si trova il corpo di un uomo che è stato colpito allo stomaco. Un proiettile sparato dalla pistola del capitano Bach. Come sono arrivati ​​li? Chiamati a spiegarsi dalla polizia, Balthazar e Hélène raccontano le 48 ore che li hanno portati a questa situazione.

A seguire, l’episodio 3×04 intitolato Free Fighting:

Il corpo di Anna, una madre, viene ritrovato in una cappella. La vittima è stata colpita a morte. Nella sua borsa viene prelevato il DNA che lega la sua morte a quella di altre due donne negli ultimi dodici mesi. Balthazar scopre che Anna praticava la “lotta libera” nei combattimenti clandestini. Grazie a lui, Hélène e Delgado fermano l’assassino, ma qualcosa non quadra nel DNA ritrovato…

Balthazar 3 su Giallo torna in onda il 20 settembre con due nuovi episodi. Nel 3×05, i corpi di un uomo e una donna vengono ritrovati nel mezzo della foresta. L’uomo è un ladro, la donna è la sua medium. Mentre discute con il fantasma di Marion, Balthazar capisce che la morte di Liza gli impedisce di andare avanti. Quando si sveglia il giorno dopo, Balthazar si ritrova in una realtà parallela: è sposato con Liza, perfettamente viva. Hanno due figli e lui è solo un normale medico legale che Hélène prende in giro. A seguire, l’episodio 3×06. In un magazzino arriva un ragazzo di circa dieci anni con la faccia insanguinata, che scompare velocemente. Hélène e Balthazar indagano e scoprono che il giovane è l’unico sopravvissuto della sua famiglia dopo a un massacro accaduto l’anno precedente.

L’appuntamento con Balthazar 3 su Giallo è alle 21:10.

