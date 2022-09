Sta arrivando una nuova ondata di messaggi e post riguardanti il presunto lancio di una promozione, tramite la quale tutti possono ottenere un abbonamento Netflix a soli 2 euro per i prossimi dodici mesi. Un’offerta assolutamente fuori mercato, che rappresenta in tutto e per tutto una truffa. Come abbiamo riportato ad inizio mese con un altro articolo, infatti, la nota piattaforma che ci propone continuamente serie TV e film ad oggi non ha mai confermato una campagna del genere. A dirla tutta, appare altamente improbabile che un domani si possa arrivare a cifre simili.

Come riconoscere la truffa sull’abbonamento Netflix a 2 euro per dodici mesi: gira tanto su Facebook

Da quello che mi risulta, la bufala riguardante l’abbonamento Netflix a 2 euro per dodici mesi pare sia ampiamente diffusa su Facebook. Meno su WhatsApp ed altre piattaforme. Il testo come al solito ci dice che il mittente avrebbe ascoltato l’annuncio in radio, per poi recarsi su un sito che non ha nulla a che vedere con Netflix e sottoscrivere un abbonamento che in realtà rischia di costarci molto di più. Trattandosi di una fake news e, come accennato, di una truffa, ci sono buone probabilità che inserendo i dati della nostra carta di credito all’interno del suddetto store, si possano fornire dati sensibili a malintenzionati.

A quel punto, ci ritroveremo senza un abbonamento Netflix rinnovato e soprattutto con carta di credito prosciugata. Come sempre avviene in circostanze simili. Ricordate di affidarvi esclusivamente a canali ufficiali quando volete usufruire di promozioni del genere, mentre i post nei quali vi imbattete su Facebook ed altri social network vanno verificati sempre e comunque.

Insomma, state alla larga dal messaggio che annuncia l’abbonamento Netflix a 2 euro se volete evitate sorprese decisamente sgradite nelle prossime ore.