Un vero artista sa cambiare pelle senza intaccare lo scheletro, che è il suo talento: il nuovo singolo di Marco Mengoni è Tutti I Miei Ricordi, un fulmine a ciel sereno che anticipa il disco in arrivo Materia (Pelle).

Il cantante di Ronciglione ci offre un’anticipazione del secondo capitolo della trilogia dedicata alla materia, iniziata con Materia (Terra), con la quale Marco Mengoni racconta tutte le sue sfumature e la sua maturazione.

Tutti I Miei Ricordi sarà fuori venerdì 16 settembre. Nell’artwork, due mani stringono un petto quasi a proteggere il cuore in esso custodito. Materia (Pelle) uscirà il 7 ottobre 2022 e sarà l’ennesima messa a nudo dell’artista di Re Matto.

Il nuovo progetto discografico racchiude le sue tre anime complementari: la prima interesse le sue origini musicali, argomento che abbiamo già scoperto in Terra, nel quale Marco Mengoni ha messo in evidenza la sua anima soul sfruttando quanto di più naturale possa offrire la musica.

In Terra, infatti, tutto è suonato con strumenti acustici senza troppi artefatti nella post produzione. Non sono mancati gli ospiti eccellenti, da Madame in Mi Fiderò a Gazzelle ne Il Meno Possibile.

La seconda anima è quella legata alla ricerca sonora, concetto pieno di significato e che sottolinea l’attenzione e la premura secondo le quali ogni artista si considera in continua evoluzione. La terza anima, che chiuderà la trilogia – e che potrebbe arrivare nel 2023 – è incentrata sull’attenzione per la contemporaneità.

Per il momento non è dato conoscere la tracklist né è possibile confermare la presenza di ospiti in Pelle. Nell’anteprima di Tutti I Miei Ricordi, il nuovo singolo di Marco Mengoni, sentiamo un synth dalle tinte dance e i riverberi ben presenti. Presto potremmo conoscere tutti gli altri dettagli del nuovo album.

Mengoni, inoltre, sta per tornare sul palco con un tour nei palasport che partirà il 2 ottobre da Mantova e terminerà il 27 ottobre a Eboli.

Continua a leggere su optimagazine.com