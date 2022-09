Si intitola Tornerai e segna il ritorno di Giorgia: è il nuovo brano inedito della cantante e vanta due autori d’eccezione alla scrittura. Si tratta di Ghemon e Francesca Michielin, co-autori del pezzo che Giorgia ha presentato di recente a Milano, protagonista del festival Il Tempo delle Donne, organizzato dal Corriere della Sera.

Un singolo? Alla produzione c’è Big Fish, ma a primo ascolto il brano risulta piuttosto complicato e per niente semplice.

Gli autori e la produzione degni di nota potrebbero lasciare effettivamente ipotizzare che questo possa essere il brano del ritorno in radio di Giorgia. Tuttavia la presentazione in sordina e il fatto che il pezzo stesso non sia di immediata comprensione porterebbe più a pensare ad un brano inedito per gli store digitali, più che per le radio.

Per ora non resta che attendere ulteriori comunicazioni, che dall’artista ancora non giungono. Via Instagram però è stata lei stessa a condividere una piccola parte della sua performance a Il Tempo delle Donne, mentre era sul palco pronta a tornare alla vita live. Poi stamattina un’immagine del ritorno a scuola del figlio.

Tornerai di Giorgia potrebbe dunque essere un brano inedito pronto a spianare la strada verso ciò che troveremo nel nuovo disco della cantante, non ancora annunciato. Ma è presto per dirlo: il pezzo è stato presentato esclusivamente dal vivo e ciò che si trova in rete oggi è qualche video condiviso dai presenti con pochi dettagli in merito al ritorno discografico dell’artista.

Continua a leggere su optimagazine.com