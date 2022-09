Il tè oolong è un infuso che si ricava dalle foglie della Camelia Sinensis, proprio come le altre varietà di tè (nero e verde). La differenza è nella lavorazione delle foglie, che nel caso del tè oolong vengono fatte appassire al sole prima di essere macinate. Nel caso del tè nero, invece, le foglie vengono esposte al calore solo il tempo necessario a far ossidare i margini.



Il tè oolong si utilizza soprattutto nell’alimentazione. E’ molto apprezzato soprattutto per le sue proprietà nutritive, che hanno effetti benefici sul nostro organismo.



E’ un antiossidante molto potente. Grazie a polifenoli quercetina e catechina agisce sui radicali liberi e previene l’invecchiamento delle cellule e alcuni tipi di tumori. Inoltre contribuisce a ridurre il livello di colesterolo cattivo nel sangue. Alcuni studi hanno dimostrato come l’assunzione quotidiana di tè oolong favorisca l’eliminazione dei lipidi attraverso le feci riducendo sensibilmente l’assorbimento del colesterolo nell’intestino.



La caffeina, teofilina, teobromina e catechine contenute nel tè oolong fungono da stimolanti per il nostro organismo. Aumentano il metabolismo e velocizzano l’ossidazione dei grassi. Pertanto favoriscono la perdita di peso corporeo.

Per beneficiare delle sue proprietà salutistiche è necessario assumere una notevole quantità di tè oolong al giorno, tra 750ml e 1l, per diverse settimane.



L’assunzione di tè oolong, può provocare una serie di effetti collaterali. Disturbi indesiderati, dovuti principalmente alle molecole stimolanti presenti in grande quantità, possono essere: mal di testa, disturbi del sonno, nervosismo, vomito, diarrea, vertigini, bruciori di stomaco, tachicardia, tremori.



In particolare è sconsigliato il consumo di tè oolong alle donne in gravidanza o in allattamento, ai bambini, a chi soffre di disturbi d’ansia e a coloro che soffrono di patologie cardiache. Inoltre non è adatto a chi soffre di ipertensione. La caffeina innalza ulteriormente la pressione sanguigna, anche se nei soggetti che ne fanno un consumo costante questo non si verifica, probabilmente a causa dei polifenoli antiossidanti. Subito dopo aver bevuto una tazza di tè oolong si ha un innalzamento della pressione dell’occhio, che può durare dai 30 ai 90 minuti.