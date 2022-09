Da tempo immemore Google ci ha abituati alle sue anteprime pubbliche, come nel caso di quella avuta per Chromecast, per gli altoparlanti Google Home e per il display Nest Hub. Un modo efficace per testare le nuove funzionalità alcune settimane prima del rilascio. Stando a quanto è trapelato negli ultimi giorni, Big G avrebbe intenzione di estendere il suo programma di anteprima all’app Google Home, il framework che consente di gestire tutti i dispositivi connessi con esso compatibili; non solo i dispositivi Nest, ma anche quelli di terze parti che potrebbero essere i sistemi di illuminazione smart. In pratica, il programma di Anteprima pubblica delle nuove funzioni consentirà agli utenti di provare in prima persona le stesse per fornire poi un feedback che possa renderle migliori e disponibili in tempi più celeri.

Al momento, la funzione che consente l’iscrizione al programma di Anteprima pubblica è nascosta in Google Home: una volta aperta la schermata, il servizio fornirà una breve spiegazione relativa alla natura stessa del programma più i suoi tre punti principali, ovvero la condivisione del proprio feedback in caso di nuove idee o l’eventuale riscontro di problemi. Il secondo punto indugia sulla possibilità che le funzioni offerte in anteprima possano avere disfunzioni che incidano sul funzionamento dell’app (che sono, al momento, monitorati da Google al fine di risolverli il più velocemente possibile). Terzo ed ultimo punto l’opportunità per l’utente di disabilitare questa funzione e passare, in qualsiasi momento, alla versione standard dell’app Home.

Sembra, comunque, che non tutti avranno la possibilità di iscriversi al programma di anteprima, che sarà disponibile solo per alcuni utenti. Come accertarsi di essere tra questi? Se in possesso dell’App di Google Home, basterà lanciarla e andare in “Impostazioni – Informazioni del dispositivo – Programma Anteprima“. Qualora non si trovasse l’opzione Programma Anteprima, significa che Google non può accettare nuovi membri.

