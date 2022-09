Basta repliche e vecchi film, su Rai1 si torna a fare sul serio partendo proprio dal daytime in cui tornerà la regina indiscussa, almeno al mattino, ovvero Eleonora Daniele con il suo Storie Italiane. Da oggi, lunedì 12 settembre, alle 9.50 su Rai 1, riparte “Storie Italiane” con le grandi inchieste che hanno caratterizzato le scorse stagioni ma con un’emozione in più, quella di essere giunti all’importante traguardo della decima dizione.

La formula del programma non cambia perché come sempre Eleonora Daniele proverà a mettere insieme attualità, cronaca e mondo dello spettacolo con le su interviste. Saranno molte le finestre aperte sull’attualità, casi di cronaca e tematiche sociali, dividendo il programma in due parti principali ovvero una legata alla stretta informazione e una seconda mirata all’approfondimento di temi come la disabilità, emergenza abitativa, lotta alla violenza sulle donne, verso il mondo dell’infanzia e la tutela dei più deboli.

"Per la prima volta tutti i volti del #DayTime insieme: c'è una grande emozione.

Sono dieci anni di #StorieItaliane, con le storie che non abbandoniamo".

Eleonora Daniele conduce @storie_italiane, dal lunedì al venerdì alle 9.55 dal #12settembre su @RaiUno. pic.twitter.com/vqohJQ4hTF — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) August 30, 2022

Non mancherà nl finale la consueta intervista faccia a faccia con un protagonista di una storia di stretta attualità oppure con un personaggio noto dello spettacolo. Sarà una nuova edizione ricca di contenuti dediti ad un pubblico che in tanti anni ha dimostrato grande affezione al programma.

Al momento non si conoscono i primi ospiti di Storie Italiane ma quello che è certo è che Eleonora Daniele ringrazierà il pubblico per il successo ottenuto in questi dieci anni e poi tornerà a scontrarsi con Mattino5, il programma di Canale5 partito già da una settimana con ottimi risultati. Il resto lo diranno gli ascolti domani mattina, a chi andrà lo scettro di questo affollato lunedì?