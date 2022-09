Occorre precisare alcuni importanti concetti a poche ore dal tanto discusso posticipo di Serie A, Juventus-Salernitana, con la coda velenosa che ha rispolverato i concetti di errore tecnico del VAR. Fino ad arrivare alle voci su una clamorosa ripetizione della partita. Al di là delle diverse espulsioni che costringeranno i bianconeri a rinunciare a diversi giocatori in occasione di Monza-Juventus di domenica prossima (ne abbiamo parlato a proposito della questione biglietti con altro articolo), bisogna essere chiari sul protocollo e su quanto verrà stabilito nei prossimi giorni.

Cosa dobbiamo sapere sulla storia dell’errore tecnico del VAR e ripetizione di Juventus-Salernitana

Per quale motivo non ci sono i presupposti per parlare di errore tecnico del VAR e di una potenziale ripetizione di Juventus-Salernitana? La questione non nasce tanto dal fatto che Bonucci possa aver interferito o meno nell’azione, quanto dalla posizione di Candreva. L’esterno granata, infatti, sembrerebbe tenere in gioco tutti ed è possibile che il VAR non abbia tenuto conto di dove si trovasse al momento del colpo di testa di Milik. Errore molto grave, se confermato, per il quale tutti attendono la presa di posizione di Rocchi.

Detto questo, una spiegazione sui mancati presupposti affinché si possa parlare di errore tecnico del VAR e ripetizione di Juventus-Salernitana arriva da Massimo Dotto, admin del gruppo Facebook “Regolamento del giuoco del calcio e casistica“. A suo dire, infatti, posizionare la linea del fuorigioco sul calciatore sbagliato, commettendo un chiaro errore in fase di check, non rappresenti un errore tecnico ma è un errore di valutazione.

Dettaglio cruciale per smentire coloro che richiedono la ripetizione di Juventus-Salernitana. Situazione paragonabile alla valutazione sbagliata su un fuorigioco sanzionato, nonostante ci sia un calciatore che chiaramente tenga in gioco tutti. Insomma, il VAR potrebbe aver sbagliato nella stessa misura in cui gli arbitri commettono errori di “valutazione”.